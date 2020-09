Lotito: “Sono negativo. Faccio i tamponi ogni 4 giorni. C’è allarmismo fuori luogo”

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’Adnkronos. Il tampone che ha fatto dopo l’assemblea di Lega a cui ha partecipato con De Laurentiis è risultato negativo. Lo dichiara lui stesso.

“Certo che sono negativo. Faccio i tamponi ogni 4 giorni, sono sottoposto – per scelta – al protocollo del calcio, è normale. Se c’è un positivo, questo si deve mettere nella condizione di stare a distanza. Figurarsi, con tutti i controlli che facciamo, io a volte anche ogni due giorni visto che oltre alla Lazio ho anche la Salernitana. Comunque bisogna prendere degli accorgimenti, se uno non frequenta posti affollati, va in Sardegna, a Capri o chissà dove altro, il problema non si pone. Ma comunque c’è un allarmismo fuori luogo. Il prossimo tampone? Sarà martedì”.