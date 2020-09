Il Corsera: “i calciatori e i presidenti protestarono contro la bolla modello Nba”, questi sono i risultati

Il Corriere della Sera, come ieri il Napolista, si chiede: tutto questo si poteva evitare? E come? Sottolinea come il comportamento di Perin sia stato esemplare, rispettoso del protocollo che il calcio si è dato. Perin, ovviamente, ha una vita sociale fuori dal calcio e il Corsera ricorda che il calcio si oppose alla bolla modello Nba

Scrive il Corriere:

Per le nostre società, però, quel metodo si è rivelato insostenibile. Per prime sono arrivate le proteste dell’Assocalciatori in difesa dei suoi assistiti, che sarebbero stati costretti a vivere isolati dal mondo per settimane, quindi i rilievi dei presidenti (già colpiti economicamente dal virus) per i costi quotidiani da affrontare. A togliere qualsiasi dubbio ha contribuito la mancanza di strutture: anche le società con un proprio centro sportivo attrezzato non avevano camere singole sufficienti per ospitare tutti i componenti del gruppo squadra, con l’eccezione della Juve, e si sarebbero dovute appoggiare almeno parzialmente a strutture esterne. A quel punto, tanto valeva stare a casa.