Torniamo A Scuola con Fiducia

È lo slogan della nuova campagna Social della cooperativa Eco onlus per scuole e studenti Piccole regole quotidiane da osservare tra i banchi Sofia Flaùto:

“Insegnanti e studenti ci aiuteranno a vincere questa battaglia”

Gli esagoni delle regole per “disinnescare” il Covid-19

Sono consigli pratici come usare mascherina e parlare a distanza, ascoltare quanto detto gli insegnanti, fare molta attenzione alla condivisione di penne e matite.

Socializzare a scuola al tempo del Covid-19 non sarà facile ma il ritorno tra i banchi è una tappa necessaria per riconquistare la normalità della vita. Ed è per questo motivo che, in sinergia con le scuole, la Cooperativa Sociale Eco onlus ha lanciato una campagna social ideando degli esagoni delle buone regole da distribuire a scuole ed alunni nei quali si leggono, accanto a consigli classici come l’utilizzo dei fazzoletti monouso, oppure il non utilizzare il telefono di amici e conoscenti, regole specifiche per il ritorno in classe.

In un momento storico come quello attuale, in cui rischiamo di lasciare che ansie e paure prendano il sopravvento. Per mesi ci siamo detti “tutto andrà bene”, ecco, adesso è tempo di dare sostanza a questa frase. Ciò, è ovvio, non vuol dire che le difficoltà oggettive spariranno all’improvviso, che tutto sarà risolto al suono della prima campanella, ma significa mettere al centro i protagonisti della scuola, allievi e insegnanti, e fidarsi della loro quotidianità. Significa scegliere quali emozioni, che un giorno saranno ricordi, far sedimentare nei cuori e nelle teste dei ragazzi.