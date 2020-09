Gazzetta: con Zaniolo infortunato, la Roma vuole togliere Dzeko dal mercato

Il club non può permettersi il lusso di perdere l’unico altro giocatore vetrina della squadra (e capitano) e il bosniaco non punterebbe i piedi per andar via. Si complica lo sbarco di Milik in giallorosso

Con Zaniolo infortunato, la Roma frena sulla cessione di Dzeko. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“Oggi l’attaccante incontrerà a Trigoria il ceo Guido Fienga e molto probabilmente si definirà ciò che l’aspetta. Prima di affrontare il dettaglio della trattativa, però, c’è la variante Zaniolo che la società deve affrontare. Non è una questione di sovrapposizione di ruoli, ma d’immagine. Perduto Nicolò per colpa di un destino che sembra essere cinico e baro come da tradizione, che la nuova Roma di Friedkin possa permettersi il lusso di perdere anche l’altro (unico?) giocatore vetrina – peraltro anche capitano della squadra – sembra complicato“.

Il quotidiano sportivo aggiunge anche che il bosniaco, qualora fosse considerato incedibile,

“non punterebbe i piedi per andare via”.

E intanto, continua la rosea, si complica la trattativa per il passaggio di Milik ai giallorossi, per sostituire Dzeko qualora arrivasse il via libera per la sua partenza.

“Tra l’altro, anche il possibile arrivo di Milik al posto di Dzeko si sta complicando. Il Napoli, infatti, non vuole più Under come contropartita e chiede 35 milioni cash. E anche se è stata incassata fiducia degli investitori sui bond (niente rimborso), la richiesta è ritenuta irricevibile dalla Roma, che perciò vuole togliere Dzeko dal mercato“.