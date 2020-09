De Laurentiis: “Radio Kiss Kiss può fare la radio ufficiale di una squadra campana di serie B”

“Questa situazione determina che il Napoli è una provinciale. Per me è finita, basta così. Ci metto tre secondi a fare una radio web seguita in tutto il mondo”

Aurelio De Laurentiis attacca ancora Radio Kiss Kiss, la radio ufficiale del Napoli (ancora per poco, a suo dire):

“Ho visto un comunicato, non hanno capito nulla. La mia querelle con Radio Kiss era per i signori Niespolo, gli editori. Ma come, io spendo centinaia di migliaia di euro per le indagini Nielsen, certifichiamo 83 milioni di tifosi in Occidente e io debbo avere la violenza di non mandare in onda nazionale il ritiro le interviste… ma perché? Se vuoi intervistare Osimenh, che viaggia sulla bocca del mondo, e l’ho pagato 80 milioni, perché lo debbo dire solo alla Campania? Ve l’ho detto sempre con le buone, sono tre anni. Mi avete stancato. Voi potete fare la radio ufficiale di una squadra campana di serie B. Questa situazione determina che il Napoli è una provinciale. Non ho lasciato Los Angeles per una provinciale”.

“Per me è finita, basta così. Ci metto tre secondi a fare una radio web seguita in tutto il mondo. Radio Kiss Kiss è anche una importante radio nazionale, ma fanno i furbi. Ho sempre detestato i furbi. Ho fatto questa precisazione perché poi i giornalisti si sono lamentati, ma non ce l’ho con loro, anzi sono sempre stati molto carini, ci siamo inventati anche dei giochi in ritiro ma questa creatività resta ferma solo alla Campania”.