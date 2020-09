De Laurentiis da Napoli a Roma in ambulanza, è arrivato a casa

Direttamente da Napoli con la moglie (anche lei positiva). La versione del Napoli: non aveva sintomi del virus fino alla serata di ieri

È stata una giornata a dir poco intensa quella di Aurelio De Laurentiis. Poco dopo le otto il Napolista ha dato la notizia della positività al coronavirus del presidente del Napoli. Un’ora dopo, ecco la conferma ufficiale del club. È stato solo l’inizio.

Il giorno prima c’era stata l’assemblea di Lega Serie A per votare l’ingresso dei private equity. De Laurentiis è stato immortalato all’ingresso e all’uscita senza mascherina. E si sono diffuse voci su sui presunti sintomi che avrebbe giustificato adducendo una dissenteria dovute a una scorpacciata di pesce.

In realtà, il Napoli fa sapere che Aurelio De Laurentiis non ha mai avuto i sintomi del covid-19, se non nella serata di ieri. Quando aveva la febbre a 38,5. Del resto ieri il presidente del Napoli è stato sottoposto più volte al controllo della temperatura corporea tra Capodichino, Malpensa e Hotel Hilton. È rientrato a Capri nella serata di ieri. Il Napoli fa notare che De Laurentiis non è nelle condizioni di sottovalutare il virus visto i suoi pregressi (una broncopolmonite importante lo scorso inverno).

Stasera invece il percorso opposto. È rientrato a Roma con la moglie (anche lei positiva, con sintomi) direttamente in ambulanza. La decisione è stata presa d’accordo con i medici. Il presidente del Napoli ha chiesto di essere curato al Policlinico Gemelli ma la momento è arrivato a casa a Roma – sempre con la consorte – in ambulanza.

Alla fine della scorsa settimana un dirigente del Napoli è stato trovato positivo al coronavirus, ma non c’è stata alcuna comunicazione in merito.