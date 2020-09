Corsport: Milik è ostaggio di Suarez

Il passaggio dell’attaccante alla Roma è soggetto a quello di Dzeko alla Juve che ancora deve decidere se preferisce lui o Suarez

Dzeko resta la prima scelta per la Juve di Pirlo, ne è certo il Corriere dello Sport, che spiega che il neo tecnico bianconero non storcerebbe comunque il naso per l’arrivo di Suarez. Nell’ambito della trattativa con la Roma però si inserisce anche Milik, che non è ancora certo di voler vestire in giallorossi nella prossima stagione

La cessione di Milik, nel mirino della Roma nell’ambito di un’operazione più ampia e complessa che dovrebbe portare Under a Napoli, è un tema centrale. Fermo restando la variabile anomala rappresentata da Suarez: perché il club giallorosso prenderebbe Arek per sostituire Dzeko, a sua volta promesso alla Juve, ma se alla fine da Torino dovessero riuscire a mettere le mani sul Pistolero del Barça, beh, il giro salterebbe. Una corsa contro il tempo