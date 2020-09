Corsera: De Laurentiis ha chiamato Vigorito che è in preda all’ansia

quando il dirigente si è aggirato per l’Hilton senza mascherina (lui però insiste che l’aveva) e pur accusando sintomi di malessere, ha creato ansia prima (per fortuna Guido Fienga della Roma e Urbano Cairo del Torino sono risultati negativi al tampone) e irritazione poi.

Intanto ieri De Laurentiis, dopo aver fatto sapere di non aver mancato a nessuna delle regole imposte dall’epidemia, ha chiamato anche il presidente del Benevento per sincerarsi delle sue condizioni

Ha chiamato il presidente Oreste Vigorito, sincerandosi che stesse bene. Il patron giallorosso è in attesa dell’esito del tampone. Ha trascorso le ultime 24 ore in preda all’ansia, pensando al viaggio di ritorno da Milano fatto in aereo privato con De Laurentiis. Aveva già un biglietto per un volo di linea, ma l’amico e collega era stato cortese. «Non lo avrei mai immaginato», dice ai suoi collaboratori, chiarendo che a Linate a tutti era stata rilevata la temperatura ed era nella norma. Poi il viaggio con la mascherina, e pare che lì De Laurentiis l’avesse tolta.