Cormezz: positivo un dipendente dell’Anm in servizio nella stazione Municipio

L’azienda ha fatto sapere di essere risalita ai contatti e che in giornata i 15 dipendenti coinvolti verranno sottoposti a test sierologico

Un dipendente della metropolitana, in servizio nella stazione Municipio della Linea 1 è risultato ieri positivo al coronavirus, come riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno. È il secondo caso che l’Anm si trova a gestire in pochi giorni. I contatti degli ultimi 15 giorni sono già stati ricostruiti dall’azienda che provvederà oggi a sottoporre i 15 dipendenti coinvolti ai test sierolgici. Anche la società che effettua quotidianamente il lavoro di sanificazione e pulizia è stata avvertita in modo da poter procedere ai controlli interni sui dipendenti che effettuavano servizio presso la stazione Municipio

Critica la reazione del sindacato Usb

«Sono settimane che chiediamo alle aziende del trasporto pubblico locale di effettuare i test sierologici a tutto il personale, a cominciare dagli operatori di linea tra cui autisti e macchinisti, di provvedere alla misurazione della temperatura prima dell’ingresso in azienda e di provvedere attraverso una ditta specializzata alla pulizia ed igienizzazione dei posti di lavoro ad ogni cambio turno del personale»