Corbo sulla cessione di Koulibaly: “Anche io vorrei rivendere la mia auto guadagnandoci”

Il giornalista ha commentato a radio Marte: “Ancora non si sa se riaprono le scuole e come e non si può pensare di vendere Koulibaly a più di 70 milioni”

Antonio Corbo ai microfoni di radio Marte ha commentato le ultime di mercato che coinvolgono il Napoli e soprattutto la situazione di Koulibaly per cui De Laurentiis sembra non voler accettare in alcun modo offerte più basse

“Anche io vorrei vendere la mia vecchia utilitaria, quella di mia moglie, al prezzo in cui l’ho comprata; ma ciò non sarà possibile”.

Il giornalista ha aggiunto

“Un conto è la realtà e un altro è la fantasia. Il mercato è cambiato, non ci sono le certezze per il futuro. Stiamo ancora a discutere su come portare i ragazzi a scuola, se possano andare in pullman o se debbano prendere l’auto per evitare assembramenti. Tutto il mondo, ed anche il calcio, risente degli squilibri e le incertezze sul piano finanziario, in Europa come nel mondo. Il mercato è stato svilito e, ad onda lunga, si colgono i riflessi anche nel Napoli. Koulibaly ha avuto un anno disastroso, ha reso poco, ma è il mercato che si è sgonfiato e ora non lo vendi più a 120 milioni ma solo a 70”.

Parlando del ritiro a Castel di Sangro e delle strutture fortemente elogiate dal presidente De Laurentiis ha commentato

“Rafa Benitez non fu ascoltato, quando allenò il Napoli e disse alla società di darsi delle strutture al di là dello stadio. La questione stadio in qualche modo è stata risolto, ma servono pur sempre delle strutture importanti, bisognerebbe fare un discorsi organizzativo a livello di Settore Giovanile, di investimenti ed anche marketing. Manca una cittadella dello sport. Il Napoli deve essere invidioso di ciò che succede in Abruzzo, a Castel di Sangro hanno tanti campi ed uno anche in erba sintetica. A Napoli siamo arretrati nelle strutture sportive, e la cosa dovrebbe accendere l’attenzione del club azzurro, che nello sport ha i suoi interessi”.