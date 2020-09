Senza chiedere un favoritismo a nessuno: ai parenti, ai vicini di casa, alla parrucchiera che è la persona fiducia della sorella di un pezzo grosso della Asl. Nemmeno per i risultati

Al via il concorso napolista: conoscete qualcuno che abbia avuto il tampone senza alcun tipo di conoscenza? Sono esclusi i vacanzieri di ritorno, siamo in dubbio come comportarci con coploro i quali si presentano spontaneamente al Cotugno.

Noi stiamo cercando qualcuno in Campania che abbia innanzitutto capito come ci si deve comportare in caso di sintomi da coronavirus. In secondo luogo, abbia intrapreso l’iter. Senza chiedere un favoritismo a nessuno: ai parenti, ai vicini di casa, al cognato del vicino d’ombrellone, alla parrucchiera che negli anni è diventata la persona fiducia della sorella di un pezzo grosso della Asl.

Cioè una persona che alza il telefono, declina le proprie generalità, riceve una risposta, quella risposta risulta poi veritiera, vengono a casa, viene sottoposta a tampone e le viene inviato il risultato senza doversi appellare a nessuno (nemmeno per il risultato).

Se sì, raccontateci la vostra storia.