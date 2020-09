Claudia Mercurio positiva al virus: «Insinuazioni squallide su di me»

La conduttrice di Mattino e Canale 21 a Castel di Sangro: «Ho fatto una veloce vacanza in Sardegna, il sierologico era negativo, ho sempre lavorato con la mascherina»

Il Napolista vi ha informati con puntualità sul caso di coronavirus a Castel di Sangro. L’allarme, i tamponi alla conduttrice di Canale 21 e del Mattino, e ai suoi collaboratori, infine i risultati: le i positiva, gli altri negativi.

Ieri Claudia Mercurio ne ha parlato in una delle sue consuete dirette facebook (ieri c’era il dottor Ascierto), come riporta il Corriere del Mezzogiorno (e anche Repubblica). Ha raccontato di aver sempre lavorato con la mascherina.

«Fisicamente sto molto bene – ha detto – mentalmente invece è difficile. Difficile scendere a patti con la consapevolezza di avere il virus, ma ancor di più sapere di essere stata messa sotto accusa. Si è fatto un gran parlare, ma non voglio prestare il fianco a insinuazioni squallide che sono state fatte sul mio conto. Piuttosto sono felice che i miei collaboratori siano in perfetta salute».

«Dopo aver fatto una vacanza veloce in Sardegna sono rientrata. Non c’era obbligo di tampone, ma ho fatto test veloce che è risultato negativo. Poi ho fatto sierologico: negativo. E ancora per eccesso di zelo ho fatto il tampone che è risultato positivo, ma ero già qui. Dove ho sbagliato, se ho sbagliato?».