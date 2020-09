Campania, 171 nuovi casi (su 7.632 tamponi)

Sono 171 i positivi di oggi in Campania, secondo quanto recita il bollettino dell’Unità di Crisi della Regione. Un numero calcolato su 7.632 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati circa 2mila in meno).

In Italia i nuovi casi sono 1.587 , con 15 morti. Guardando alle singole regioni, per numero di casi primeggia ancora la Lombardia che conta 211 casi su, però, 14.926 tamponi, ovvero il doppio di quelli effettuati in Campania. Segue il Veneto (con 173 positivi), la Campania, il Lazio (165), la Toscana (147), la Sicilia (116) e l’Emilia Romagna (115). Le altre regioni sono tutte sotto i 100 casi. L’Abruzzo oggi non registra nuovi casi di contagio.