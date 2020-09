Azzolina: «La scuola ha fatto in pochi mesi quanto non ha fatto in 20 anni»

Il ministro ha aggiunto:

«La scuola ha fatto in pochi mesi quanto non fatto in 20 anni. Sono state date risorse a scuole per acquistare quello che mancava. Abbiamo stabilito linee guida e abbiamo fatto formazione. Ritengo che la didattica a distanza debba essere usata solo nelle scuole secondarie, nelle altre è importante garantire la presenza in classe».