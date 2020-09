Aubameyang rinnova con l’Arsenal: “Credo in questa squadra”

Pierre-Emerick Aubameyang ha rinnovato con l’Arsenal: termina, dunque, un’altra telenovela estiva, che aveva reso l’attaccante uno dei nomi più caldi del mercato. Il club londinese ha fatto sapere che il giocatore ha rinnovato per tre anni. Queste le sue dichiarazioni dopo la firma.

Non è mai stata in discussione la volontà di un nuovo accordo in questo club speciale. Grazie ai tifosi, ai compagni, alla mia famiglia e a tutti coloro che lavorano all’Arsenal, che mi fanno sentire come se appartenessi a tutto questo. Credo in questa squadra, possiamo raggiungere grandi obiettivi insieme. C’è qualcosa di suggestivo qui e penso che il meglio debba ancora venire per l’Arsenal.