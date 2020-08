Valencia, giocatore positivo al coronavirus

Lo ha annunciato il club con un comunicato ufficiale. Non si rivela l’identità del calciatore, posto in isolamento domiciliare. Gli allenamenti proseguiranno regolarmente

Il Valencia ha dato notizia che nell’ultima sessione di test per il coronavirus, un giocatore è risultato positivo. Di seguito il comunicato del club.

Dopo gli ultimi esami per il Covid-19, è stato trovato un giocatore positivo che sta svolgendo gli allenamenti prestagionali con la prima squadra ed è rimasto di conseguenza isolato nel suo domicilio, così come i suoi contatti più stretti. In linea con i criteri dei rigidi protocolli della Liga e del club, la prima squadra continuerà il suo programma di allenamenti e partite amichevoli previste nei prossimi giorni.