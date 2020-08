Tuttosport: la Roma vuole Milik per sbloccare la trattativa di Under e Veretout

Non sarebbe semplice chiudere l’affare Under, soprattutto per il fatto che Milik ha già espresso la sua preferenza per andare alla Juventus

Non sarebbe così semplice come appare la trattativa tra il Napoli e la Roma per Under. Secondo quanto riporta Tuttosport infatti i giallorossi sarebbero disposti a trattare solo se il Napoli offrisse come contropartita Milik

Intanto c’è anche la Roma che insiste con il Napoli per avere Milik, il cui gradimento manca, e solo in questo caso il club giallorosso metterebbe sul piatto della bilancia i cartellini di Veretout e Under. C’è da convincere Milik, magari appena la Juve si lancerà su di un altro attaccante centrale, così da chiudere una maxioperazione nella quale potrebbe essere inserito anche Hysaj. Con la cessione dell’albanese al club giallorosso, il ds Giuntoli potrebbe chiamare il suo amico Setti, presidente dell’Hellas, per il cartellino di Faraoni