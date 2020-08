Torino-Napoli, oltre allo scambio Sirugu-Meret, c’è Hysaj. E a Gattuso piace Belotti

Su La Stampa. De Laurentiis contrario a cedere Meret. Bisognerà convincere l’albanese a scegliere i granata. Probabile apertura del discorso Belotti

Il Torino guarda in casa del Napoli per il mercato. La Stampa scrive che ci sono due affari in ballo. Lo scambio Sirigu-Meret, sul quale, però De Laurentiis nicchia. L’interesse su Hysaj. E anche Belotti, che piace molto a Gattuso e per il quale potrebbe aprirsi un nuovo discorso.

“Sirigu infatti ha chiesto la cessione dopo 3 anni, vuole cimentarsi per obiettivi più importanti, ma sarà molto difficile sostituire l’azzurro. Per Vagnati la prima scelta è Meret che ha già apprezzato a Ferrara ai tempi della Spal. Però l’idea di proporre uno scambio con il Napoli non ha raccolto per ora molto entusiasmo nella società di De Laurentiis: è vero che Sirigu, seguito attentamente anche da Roma e Lazio, rappresenterebbe una garanzia per i piani di tornare subito al vertice, ma il saldo di età è abbondantemente a vantaggio del friulano (-10 anni), considerato tra i migliori italiani dopo Donnarumma. Bisognerà lavorarci, anche per convincere il terzino Hysaj ad abbracciare la causa granata. La doppia trattativa è appena cominciata e potrebbe arricchirsi di altri elementi. Non è un mistero che Gattuso farebbe carte false per aggiudicarsi Belotti. Ma qui si apre (forse) un altro discorso”