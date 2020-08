Sky: scambio Sirigu-Meret, arriva il no del Napoli

Il club partenopeo non ha intenzione di andare avanti su questa strada e punta a tenere Meret pur considerando Sirigu un portiere di primo livello

Ieri è filtrata, da Sky, l’indiscrezione di uno scambio di prestiti tra Torino e Napoli che contempli Sirigu-Meret. Oggi arriva il no del Napoli. Lo annuncia Gianluca Di Marzio sul suo sito.

“Il Napoli si è opposto. È infatti arrivato il no della società di De Laurentiis. Il club azzurro non ha intenzione di andare avanti in questa proposta di scambi, e punta a tenere Meret pur considerando Sirigu un portiere di primo livello”.