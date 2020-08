La notizia è riportata dal Daily Telegraph, con il ct Southgate adesso costretto a trovare delle alternative all’esterno del City

Il Daily Telegraph scrive che è a rischio la convocazione in Nazionale di Sterling. L’attaccante del City, ormai noto ai più per essersi divorato il gol del 2-2 contro il Lione in Champions League, era infatti alla festa di Usain Bolt in Giamaica. E Bolt è poi risultato positivo al Covid-19.

Il quotidiano scrive che la notizia rischia di scompaginare i piani del ct Southgate.