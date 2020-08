Sky: Insigne recupera, in campo dal primo minuto

Anche se non al meglio, il capitano del Napoli partirà titolare nel tridente con Callejon e Mertens.

Sky Sport a poche ore dal fischio d’inizio di Barcellona-Napoli prova ad anticipare le mosse dei due allenatori.

Il Napoli recupera Insigne che, anche se non al meglio, partirà titolare nel tridente con Callejon e Mertens. Coppia di centrali formata da Manolas e Koulibaly, mentre tra i pali ci sarà Ospina. Sulle fasce Di Lorenzo e Mario Rui, mentre a centrocampo Zielinski e Fabian agiranno ai lati di Demme.

Anche il Barcellona recuperare alcune pedine fondamentali, Suarez sarà al centro dell’attacco spagnolo affiancato da Messi e Griezmann. A centrocampo non saranno disponibili Arthur, Busquets e Vidal. De Jong agirà come regista affiancato da Sergi Roberto e Rakitic. In difesa Setien recuper Lenglet che prenderè posto accanto a Pique.