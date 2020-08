Sarri: «Grande partita, siamo fuori dalla Champions con una sconfitta in otto partite»

L’allenatore della Juventus: «Se non fosse per l’eliminazione, andrei a casa soddisfatto. Il mio futuro? Domande offensive. Se fossi nei dirigenti, interverrei»

Maurizio Sarri dopo l’eliminazione della Juve dalla Champions:

«Mi aspettavo meno, abbiamo fatto una grande partita. Siamo andati sotto dopo dieci minuti con un rigore che poteva mandarci fuori di testa. Abbiamo reagito. La squadra si è rigenerata. Se non fossi devastato moralmente per l’eliminazione, sarei soddisfatto per la prestazione. Siamo usciti per il primo tempo del Lione. In otto partite di Champions, sei vittorie un pari e una sconfitta. Il regolamento è questo.

«Ci dispiace. In queste partite, avere Dybala e Douglas Costa nel finale sarebbe stato importante.

«Ho solo detto quello che penso. Dirigenti di altissimo livello non prendono decisioni in base a una partita. Mi sembrano domande offensive ma non nei miei confronti. Io se fossi un dirigente interverrei. Che ti devo rispondere? Non mi aspetto niente, ho un contratto e lo rispetterò».

«Se avete bene in mente le immagini di Psg-Lione, il Lione non era mai stato in difficoltà. Stasera sì. La squadra ha risposto bene anche fisicamente. Veniamo da un mese in cui non abbiamo fatto nulla di logico. Quarantena, allenamenti individuali, collettivi, 14 partite in 48 giorni, non era semplice fare qualcosa di logico. Stasera la squadra si era ricaricata in maniera giusta. Stasera sono molto contento della squadra. Se non fosse per l’eliminazione, andrei a casa veramente contento».

«Le palle gol ci sono state. Non è un’idea mia, i dati parlano di sette occasioni contro uno. È un problema, quello in area, che ci tiriamo dietro da tempo. Dybala? Se poi non avessi fatto entrare Dybala, mi avreste detto: se lo rischia stasera, quando lo rischi? Cuadrado aveva un problemino al flessore».