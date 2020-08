Roma, anche Bruno Peres positivo al Covid

L’annuncio su Instagram: “Sto bene e non ho sintomi. Ora rispetterò i giorni di isolamento ma non vedo l’ora di poter iniziare a lavorare con il resto della squadra in vista dell’inizio di stagione”

Terzo giocatore positivo al Covid in casa Roma. Dopo Mirante e Carles Perez, oggi anche Bruno Peres ha annunciato di essere stato contagiato e di essere asintomatico. Lo ha scritto in un post pubblicato su Instagram in cui rassicura tutti sul suo stato di salute. Per ora resterà in isolamento.