Richeldi: «Solo il 2,5% degli italiani ha anticorpi da virus. Lontani anni luce dall’immunità di gregge»

Due giorni fa sono arrivati i primi risultati dell’indagine di sieroprevalenza sul Covid dal Ministero della Salute. Le persone che hanno sviluppato gli anticorpi al virus sono un milione e 482mila, cioè il 2,5 della popolazione residente in Italia. Il Corriere della Sera intervista, sul tema, Luca Richeldi, componente del Comitato tecnico Scientifico. Lo definisce un dato “non rassicurante”, perché è solo una “minima parte” dei cittadini italiani.

Lo studio del Ministero della Salute in collaborazione con Istat e Croce Rossa fornisce anche un altro dato: il 27,3% degli italiani che hanno sviluppato anticorpi non se ne sono accorti per l’assenza o la lievità dei sintomi.

«Questo dato mostra quanto ampia sia la quota di popolazione che può contribuire alla diffusione del virus. Suona come un campanello d’allarme. Non sappiamo se un asintomatico è contagioso ma se incontriamo una persona per strada dobbiamo stare all’erta e pensare che potrebbe essere contagiosa pur apparendo in buone condizioni di salute. Non intendo seminare panico. Stiamo attenti però. Basta davvero poco per tutelarsi ed è sciocco non farlo».