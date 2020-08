«Piste piene in discoteca, nessuno ci misurava la temperatura o ci imponeva la mascherina»

Un 21enne romano contagiato in Sardegna al Giornale: «Per settimane ci hanno fatto percepire che il virus non c’era più. Noi ventenni non vedevamo l’ora di tornare alla vita sociale, ora non diano la colpa a noi»

Sul Giornale la testimonianza di Francesco, un ragazzo di 21 anni di Roma risultato positivo al Covid alla vigilia di Ferragosto, di ritorno da una vacanza in Sardegna. Oggi è in quarantena. Racconta la sua esperienza.

«Ci dicevano che era meglio passare l’estate in Italia e così abbiamo fatto. Ci dicevano che in discoteca si poteva andare semplicemente mettendo la mascherina. E abbiamo seguito le regole. Noi giovani facciamo quello che è consentito e che ci viene detto: dopo i primi tamponi siamo stati tutti molto responsabili, ci siamo isolati e stiamo tutti rispettando in modo ligio la quarantena. Per settimane, da giugno in avanti, ci hanno fatto percepire che non c’era più pericolo e il virus non c’era più, hanno dato degli allarmisti ai medici che sostenevano il contrario. Noi ventenni è ovvio che, dopo mesi di lockdown, non vedevamo l’ora di tornare alla vita sociale, ma ora non diano la colpa a noi se i contagi sono aumentati».