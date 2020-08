«Per imbarcarmi per le Eolie sono dovuto stare ammassato in fila per 25 minuti»

Buongiorno, vi scrivo per segnalare le condizioni inumane in cui l’8/8 mi sono imbarcato per le isole Eolie. La compagnia Snav, che si occupa della tratta, ha agito come se non si fosse mai parlato di distanziamento sociale ne tanto meno di covid-19. La fila per l’imbarco non era regolata e siamo stati ammassati l’uni sull’altro per oltre 25 min in attesa di poter accedere alla motonave.

Tale modus operandi è inaccettabile in un momento come questo dove tutti dovremmo agire con senso civico e nel rispetto delle regole imposte dalla regione e dal governo centrale. Ho provato a contattare la Snav per chiarimenti ma la loro risposta vaga, imprecisa e tardiva è stata che avrebbero tentato di migliorare il loro servizio.