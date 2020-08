Per Gattuso la permanenza di Fabian è fondamentale per il suo rinnovo

Anche per questo, secondo la Gazzetta, De Laurentiis ha dato mandato a Giuntoli di contattare il manager del centrocampista per proporgli un rinnovo

Fabian Ruiz è sicuramente uno dei pezzi pregiati del Napoli di De Laurentiis. E anche se il presidente ha detto espressamente che adesso è necessario vendere, appare poco probabile che il centrocampista spagnolo venga messo sul mercato, anzi, secondo quanto riporta oggi la Gazzetta, la società si starebbe muovendo per il rinnovo del calciatori

Cresce a dismisura, le sue qualità cominciano a incantare, così come il suo sinistro, che può permettersi giocate d’autore. Giocate che stanno convincendo il club a trattare il prolungamento del contratto. Gattuso si è sempre opposto all’idea che il ragazzo potesse andare via, ne ha fatto uno dei motivi per discutere il proprio rinnovo. E De Laurentiis ha dato mandato a Giuntoli di contattare il manager del centrocampista per proporgli un rinnovo fino al 2025. Il contratto attuale ha scadenza 2023