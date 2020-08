Osimhen segna il suo primo gol in maglia azzurra (in allenamento) – VIDEO

Il neo acquisto del club partenopeo ha subito deliziato i pochi tifosi presenti a Castel di Sangro

E’ il primo giorno di ritiro estivo, in casa Napoli e l’entusiasmo dei pochi tifosi presenti all’allenamento pomeridiano è già alle stelle. L’attesa era soprattutto per il nuovo acquisto del club partenopeo, Victor Osimhen. Il nigeriano è stato acclamato sin dal suo ingresso in campo ed ha già regalato un’emozione al pubblico che ha assistito ai suoi primi tocchi di palla. L’ex Lille ha infatti segnato il suo primo gol in maglia azzurra. Solo in allenamento, è vero, ma speriamo che porti fortuna.