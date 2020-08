Meta di Sorrento introduce l’obbligo di mascherina in spiaggia

Sul CorMez. E’ il primo caso in Italia. Spiagge off limits dalle 20 alle 6. I gestori degli stabilimenti che non vigileranno subiranno la chiusura per 5 giorni e multa di 2500 euro

A Meta di Sorrento la mascherina diventa obbligatoria in spiaggia. E’ il primo caso in Italia. Ce la si può togliere solo se si resta fermi sotto il proprio ombrellone. Ne scrive il Corriere del Mezzogiorno. La nuova ordinanza del sindaco Giuseppe Tito, che entra in vigore da oggi, prevede anche che non si possa accedere alle spiagge dalle 20 alle 6. Toccherà ai gestori degli stabilimenti l’obbligo di far rispettare le nuove regole, non solo nelle proprie spiagge, ma anche in quelle limitrofe. In caso contrario, le strutture saranno chiuse per cinque e dovranno pagare una sanzione di 2.500 euro.

Il quotidiano racconta anche di nove casi di coronavirus in un’unica strada di Castellammare di Stabia dove potrebbe arrivare un’ordinanza ad hoc del sindaco. Mentre a Sant’Antonio Abate continua lo screening dei residenti dopo i contagi verificatisi in seguito alle cerimonie ne La Sonrisa.

A Ischia e Capri i locali notturni sono chiusi ed è stato prorogato il divieto di accesso di notte alle spiagge

fino alla fine di agosto.

A Capri sono state multate 18 persone per aver violato l’ordinanza che impone l’obbligo di mascherina nella piazzetta e nelle zone limitrofe.