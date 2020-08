Mantovani: «Il virus non è diventato più gentile, è la malattia che si è attenuata, grazie all’estate»

Al CorSera: «Le polmoniti da virus respiratori scompaiono d’estate. Si sta più attenti con le persone più fragili come gli anziani e poi sono i giovani i più colpiti, ma hanno più difese. Ma il paziente zero era un maratoneta»

Il Corriere della Sera intervista Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Istituto Clinico Humanitas di Milano e professore Emerito dell’Humanitas University. Il virus non è diventato meno aggressivo, dice, è stabile.

«Sono un immunologo e mi rifaccio alla letteratura scientifica: l’unico dato “sicuro” arriva da un lavoro pubblicato sulla rivista Cell che dice che il virus è “stabile” e non sta diventando più “gentile” . Altre osservazioni si basano su piccoli studi, non ancora pubblicati. Ma creano messaggi distorti che confondono le persone».

Non è il virus ad essere cambiato, ma la malattia.

«Occorre distinguere fra il virus (che non è cambiato) e la malattia che, invece, si è attenuata. Per diverse ragioni. La prima è che, comunque, le polmoniti da virus respiratori praticamente scompaiono d’estate. La seconda è che nei confronti delle persone più fragili, come gli anziani, si sta più attenti. La terza è che sono i giovani i più colpiti, ma hanno più difese. Non dimentichiamoci, però, che il paziente “zero” di Codogno, finito in coma, aveva 37 anni ed era un maratoneta».