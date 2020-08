Macron: «Non escludo un nuovo lockdown»

Il presidente francese si è detto preoccupato per l’aumento dei contagi (ieri 7.379 nuovi positivi in 24 ore). Obbligatoria la mascherina anche all’aperto a Parigi e in altre zone della Francia

La Francia ieri ha toccato 7.379 nuovi positivi in 24 ore. Sono oltre mille i pazienti ricoverati ogni settimana. Preoccupano in particolare le situazioni di Marsiglia e di Parigi. Da ieri mattina è stato esteso a tutta la capitale l’obbligo di mascherina all’aperto che era già in vigore nelle zone più frequentate della città e in altri centri come Marsiglia e Tolosa. Una misura che potrebbe presto riguardare molte altre località. Il Corriere della Sera riporta le parole di Emmanuel Macron, ieri, in conferenza stampa. Il presidente non ha escluso un nuovo lockdown.

«Facciamo di tutto per evitare un nuovo confinamento. Non avrei imparato molto da quello che abbiamo vissuto negli ultimi mesi se ora vi dicessi che lo escludo totalmente. Ci siamo dovuti confrontare con l’inaudito e l’impensabile a sufficienza per dire adesso che niente può essere escluso in teoria».

Per scongiurare quella che sembra essere una possibilità non troppo remota, Macron invita all’utilizzo delle mascherine.

«Non rappresentano l’alfa e l’omega della lotta contro l’epidemia. Sono tutti i gesti barriera, presi nel loro insieme, che contano: se portiamo la mascherina ma non ci laviamo spesso le mani, non va bene. Se portate la mascherina tutto il giorno, poi tornate a casa e dimenticandovi di lavarvi le mani andate ad abbracciare i vostri anziani, questo forse è contro-produttivo».

