Locatelli: «I nuovi positivi sono giovani, ma sono aumentati i malati gravi»

Sul Messaggero un’intervista a Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e membro del Comitato tecnico scientifico. Richiama al rispetto delle regole anti Covid.

«Se veniamo meno ai principi che ci hanno portato fuori da quella che era la fase critica, rischiamo di fare tornare il sistema sanitario nazionale e il Paese in una significativa difficoltà. Il virus ha continuato a circolare. È bastato allentare un attimo l’attenzione e c’è stata la ripresa del numero dei contagi. Non solo: per quanto l’età dei casi positivi si sia abbassata, c’è stato anche un incremento dei malati gravi . Questo lo vediamo ormai ogni giorno, comprese le ultime 24 ore».

Locatelli si appella al senso di responsabilità dei cittadini, ma aggiunge:

«Non possiamo pensare che la scarsa responsabilità di pochi metta poi a repentaglio e a rischio la salute di molti. L’appello è a considerare sempre come preminente il rispetto di se stessi, degli altri e della memoria di chi non ce l’ha fatta. Bisogna avere sempre bene in testa che questo è un problema che continua a esistere».