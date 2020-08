Il primario del Cotugno: «I contagiati sono più giovani e forti. Il ceppo croato del virus è più aggressivo»

Al Mattino. «Presentano forme leggermente sintomatiche con febbricola, astenia, tosse, perdita di gusto e olfatto. Sono cittadini tra i 40 e i 50 anni che non hanno viaggiato e hanno contratto la malattia in occasioni ordinarie».

Il Mattino intervista Giuseppe Fiorentino, primario dell’unità operativa di Pneumologia del Cotugno. Fa il punto sul numero di malati presenti al momento nel suo ospedale.

« Abbiamo le 16 unità di degenza ordinaria piene e in terapia sub intensiva 11 pazienti a fronte di 8 posti che ora sono raddoppiati . La direzione generale ha deciso di aumentare l’offerta di questo reparto anziché quello ordinario per fronteggiare anche casi più complessi».

I nuovi malati sono soprattutto giovani,

Fiorentino continua:

«Nei contagiati osserviamo soprattutto forme leggermente sintomatiche con febbricola, astenia, tosse, perdita di gusto e olfatto. Questi pazienti che curiamo in unità di degenza ordinaria di malattie infettive sono cittadini italiani che non hanno viaggiato e che hanno contratto la malattia in occasioni ordinarie. Il virus importato dall’estero invece, in particolare il ceppo croato, assume connotati di malattia più aggressivi, molto simili a quelli che osservavamo a marzo e aprile».