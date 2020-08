Il Napoli rilancia per Gabriel con “una grossa offerta last minute”, l’accordo con l’Arsenal traballa

Il Lille ha detto a Sky Sports che Arsenal, Everton e Napoli hanno offerto la cifra richiesta dal club. Ora il nodo è lo stipendio. Il brasiliano deciderà il suo futuro entro questa settimana

L’affare già dato per concluso con l’Arsenal, e un’offerta definita “enorme” dalla stampa inglese da parte del Napoli che rimette tutto in discussione. Gli azzurri rilanciano per Gabriel, il brasiliano del Lille ormai al centro di un’asta con i Gunners (e l’Everton).

Secondo Sky Sports nelle ultime ore è arrivata un’offerta last minute del Napoli a far traballare l’accordo con gli inglesi. L’offerta, con un notevole rialzo in termini di ingaggio per il giocatore, “è stata seriamente presa in considerazione”, scrivono.

Gabriel avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento in Premier League, ma ora è ingolosito dalla mossa del Napoli. Il Lille ha detto a Sky Sports News che tre club hanno raggiunto il prezzo richiesto per Gabriel – 22 milioni di sterline – Arsenal, Everton e Napoli. Il club francese ha comunicato che il giocatore deciderà il suo futuro entro questa settimana.