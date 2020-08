Il Mattino: il Napoli non riesce a vendere, Gattuso ha preso atto delle difficoltà

“Pesano come macigni le corse al ribasso di Manchester City ed Everton per Koulibaly e Allan. Il Napoli rischia di perdere Milik il prossimo anno a zero”

È arrivato o sta arrivando il momento della presa d’atto. Ossia che il Napoli o abbassa le sue pretese per il mercato in uscita (come scritto dal Napolista due settimane fa) o rimarrà con tanti calciatori sul groppone e addio obiettivo di riduzione degli ingaggi da cento a ottanta milioni.

Il Mattino scrive che

Gattuso s’è confrontato più volte con il ds Giuntoli prendendo atto di tutte le difficoltà.

Il Napoli spera di ricavare 140-170 milioni dalle cessioni.

Sarà un ritiro movimentato per Giuntoli, su e giù per chiudere le operazioni in uscita. Milik e Maksimovic ancora lì a bloccare le mosse azzurre, Koulibaly e Allan e la corsa al ribasso di Manchester City ed Everton pesano come macigni per le trame di De Laurentiis.

Il Napoli deve piazzare anche Younes, Ounas, Llorente, Ghoulam, Malcuit, Ciciretti, oltre Gaetano e Tutino. E c’è il caso Milik che il Napoli rischia di perdere a zero il prossimo anno: la Juve non vuole spendere per lui 35 milioni.