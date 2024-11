Napoli-Conte, accordo vicino. Si lavora già sul mercato (SportMediaset)

L’unico nodo è la clausola Champions. L’allenatore leccese non vorrebbe privarsi del talento di Kvara. Tra i nomi graditi al tecnico ci sono Gudmundsson e Luis Alberto

L’accordo tra il Napoli e Antonio Conte è vicino. Secondo quanto riportato da SportMediaset, le due parti hanno trovato l’intesa più o meno su tutto. Si parla di un contratto triennale da 7 milioni a stagione. Il nodo da sciogliere riguarda la clausola per cui se il Napoli non dovesse qualificarsi alla Champions 2025/2026, allora De Laurentiis potrebbe interrompere unilateralmente il rapporto. Si parla già di mercato: il punto fermo sarà Kvara, Conte non vorrebbe privarsi di lui. Altri due colpi che piacciono all’allenatore pugliese sono Gudmundsson e Luis Alberto.

Conte, resta il nodo clausola Champions da sciogliere

Scrive SportMediaset:

“Sembra essere ormai a un passo l’accordo tra il Napoli e Antonio Conte a partire dalla prossima stagione. Nell’incontro andato in scena poche ore fa, sarebbe stata trovata l’intesa su tutto o quasi, tanto che si sarebbe già iniziato a parlare delle prossime mosse di mercato. Conte approderebbe sulla panchina azzurra con un contratto triennale da 7 milioni di euro a stagione. L’unico nodo che resta da sciogliere riguarda la clausola che De Laurentiis vorrebbe inserire: se il Napoli non dovesse qualificarsi per la Champions League 2025-2026, allora il presidente vorrebbe la facoltà di interrompere unilateralmente la collaborazione”.

Sul mercato:

“Il primo punto è relativo alla conferma di Kvaratskhelia. Conte non vorrebbe privarsi del suo talento, attorno al quale costruire l’attacco.

Ma c’è di più. Tra i nomi graditi al tecnico pugliese ci sarebbero due big di Genoa e Lazio. Il primo risponde al nome di Albert Gudmundsson, il secondo è Luis Alberto”.

