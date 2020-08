Il Giornale: «Diritti tv, la proposta di De Laurentiis non ha raccolto consensi»

Per il Sole hanno mostrato interesse Udinese e Atalanta. Favorito il fondo CVC che ha i voti di Juve, Inter Milan e Roma (che però vogliono studiare il progetto)

Sono state presentate le proposte per “amministrare” e accrescere il valore della Serie A. Per la creazione di una new company che si occupi di diritti tv ma non solo.

L’offerta ritenuta più forte è quella – di un miliardo e mezzo – del fondo Cvc in partnership con Adverte e Fsi (tutti private equity). Un miliardo e mezzo “per assicurarsi il 10% della Lega di serie A in vista della creazione di una new company” e quindi scrive Il Giornale valuta la Serie A 15 miliardi. Cvc chiede il controllo della governance. Ci sono anche le offerte di Bain Capital e Fortress.

I presidenti di Serie A si ritroveranno e voteranno nell’assemblea del 9 settembre. Servono 14 voti.

Il Giornale fa il punto sugli schieramenti: Lotito è l’avversario dichiarato del progetto CVC e a favore della soluzione prestito, posizione fortemente criticata da qualche analista finanziario; De Laurentiis ha provato inutilmente a coagulare consenso attorno alla sua proposta (tv della Lega guidata dai presidenti) caduta nel vuoto; altri club guidati da Juve, Inter, Milan e Roma, sono favorevoli al progetto ma pronti a studiare bene le carte prima di esprimere un voto convinto.

Il Sole 24 Ore scrive che Udinese e Fiorentina hanno mostrato interesse alla proposta di De Laurentiis.