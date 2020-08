Il bluff Ronaldo è scoppiato in mano alla Juventus

La “sola vendita delle sue maglie” non basta e dunque costa e tanto avere in squadra un brand che non ha fruttato in termini sportivi né in termini economici un ritorno produttivo.

La Juventus con Ronaldo è andata all in ma al river gli è scoppiato il punto. Preso per vincere tutto quello che c’era da vincere, soprattutto la Champions, e invece ha collezionato magri trofei e nemmeno l’illusione di una semifinale europea. Insomma è come aver acquistato una Maserati e averla usarla per andare a fare la spesa del sabato. Uno spreco.

Ora che l’azzardo è fallito, si cerca di recuperare il perduto. Evidentemente la “sola vendita delle sue maglie” non basta e dunque costa e tanto avere in squadra un brand che non ha fruttato in termini sportivi né in termini economici un ritorno produttivo. Tuttavia resta comunque alla Juve, il merito di aver portato in Italia un fuoriclasse, seppur a fine carriera, ma per farlo è inciampata nella più classica delle beffe pokeristiche, ossia l’illusione di aver il piatto in mano prima dell’ultima carta.