Gasquet e il virus: «Uno scandalo il torneo di Palermo, con le tenniste a contatto con i turisti»

Dopo il caso della giocatrice positiva al covid. «Se vuoi organizzare un torneo, l’albergo dev’essere dedicato solo alle atlete. Assurdo che la Wta abbia accettato»

Richard Gasquet, storica promessa del tennis francese, oggi 34enne e numero 50 del mondo, ha rilasciato a L’Equipe un’intervista in cui ha attaccato duramente gli organizzatori del torneo femminile di Palermo dove la bulgara Tomova è stata trovata positiva al coronavirus.

È uno scandalo assoluto che le giocatrici si si trovino nello stesso hotel con i turisti. Non so come la WTA (l’organizzazione tennistica femminile, ndr) abbia potuto accettare una cosa del genere. Se organizzi tornei, l’hotel deve riservato al 100% alle tenniste e ai loro staff. Se non puoi, annulli il torneo. È scandaloso che le giocatrici siano state a contatto con altri clienti. Mi sembra folle che la Wta abbia fatto passare una cosa simile. Agli Us Open dovranno essere drastici. Dovrà essere una bolla.

Il francese ha detto che lui andrebbe a giocare gli Us Open a patto però che i tennisti siano realmente immersi in una bolla. Modello Nba.

«Bisogna stare tre settimane in albergo, non ho timore a farlo. È una volta nella vita. È chiaro che tutti preferiremmo dormire a Manhattan, conosce bene New York e i suoi alberghi. Ma non è possibile. Non sarà felice di pernottare vicino all’aeroporto (Flushing Meadows è vicino all’aeroporto, ndr) ma c’è di peggio nella vita. Voglio solo che ci siano molti test per il coronavirus».