Fuenlabrada, “La gente non segue le indicazioni sanitarie e il virus agirà senza guardare razze o età”

La lettera pubblicata su Twitter da Chico Flores, uno dei calciatori del club rilasciati dall’isolamento nell’hotel di La Coruna

Ha destato molto scalpore nei giorni scorsi la storia del Fuenlabrada, società di Seconda Divisione spagnola con un alto numero di contagiati finita sotto indagine da parte della Procura di La Coruña dopo aver viaggiato in Galizia con diversi contagiati (non dichiarati) per il match contro il Deportivo. Oggi sette membri della squadra hanno lasciato l’hotel in cui erano confinati, a La Coruna, e hanno fatto ritorno a Madrid. Altri sette sono ancora confinati in albergo. Chico Flores è uno di quelli che sono stati “rilasciati”. Ha parlato dell’esperienza vissuta in una lettera pubblicata su Twitter e riportata da As.

“Siamo stati rinchiusi in una stanza per molti giorni, ascoltando i gabbiani e il suono del mare attraverso una piccola finestra. Suoni che ti fanno pensare e riflettere, come atleta, come genitore, ma soprattutto come persona. Sono già due i confini che ho vissuto separato dai miei figli, momenti inestimabili che sono oro puro e che non ritorneranno. Momenti come le prime parole di mio figlio Gael o i primi passi di mia figlia Chloe. Momenti in cui purtroppo non ho potuto essere al loro fianco per godermeli a causa di questo dannato virus. Virus che questa volta ho dovuto vivere da vicino e che la maggior parte dell’umanità pensa non sia pericoloso dopo aver ucciso migliaia di persone innocenti. Virus che mentre trascuriamo noi stessi e non seguiamo le indicazioni sanitarie che ci danno giorno per giorno, agirà di nuovo senza guardare alle razze o all’età. C’è solo una vita, è un dono di Dio; un dono di cui inizieremo a godere quando ci renderemo conto che la ricchezza sono davvero la famiglia, i veri amici, le persone che sono nel bene e nel male, e il tempo … il tempo che passa molto rapidamente e in cui perdiamo momenti e persone che non dovremmo. Sportivamente, sono momenti complicati. Siamo venuti con desiderio ed entusiasmo a giocare una partita che avrebbe potuto essere storica per noi e in cui alla fine siamo stati coinvolti in un problema e doppiamente danneggiati. Sia nello sport che nella salute, che è la priorità e la più importante poiché senza di essa non siamo nessuno. Problema che speriamo, desideriamo e confidiamo che sarà risolto al più presto e a nostro favore dopo aver dimostrato con sufficienti indicazioni la nostra innocenza.

Dal punto di vista dello sport, delle finanze e della salute, è stato e continua ad essere un anno difficile per tutto il mondo. Momenti in cui le persone devono incontrarsi, dialogare e stringersi la mano per far andare via tutto questo. Grazie a tutte le persone che hanno trascorso un momento del loro tempo per inviarci supporto e forza. Famiglia, amici, persone disinteressate, i nostri fan di CF Fuenlabrada, ecc. Una menzione speciale per gli operatori sanitari che si sono presi cura di me e che si prendono cura di migliaia di malati in ospedale. Sono davvero dei veri eroi e sono quelli che combattono davvero giorno dopo giorno contro questa dannata pandemia. Infine, un enorme grazie all’hotel NH Collection A Coruña Finisterre e a tutto il suo staff per essere sempre stato curato nel miglior modo possibile. Sono persone, hanno famiglie e ancora hanno avuto a che fare con i pazienti con COVID-19 con il viso e la predisposizione migliori in modo che non ci mancasse nulla e che le nostre giornate fossero più piacevoli. Sono uno di quelli che pensano e dicono che dalle esperienze negative impari molto più che da quelle positive. Ci lasciamo alle spalle questi giorni per tornare a Madrid, pensando a un bel futuro. Non importa quanto dura la tempesta, il sole splende sempre di nuovo attraverso le nuvole. / Chico Flores “.