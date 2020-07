Caos Fuenlabrada, 12 nuovi contagiati per coronavirus

Caos Fuenlabrada in Spagna. Come riportano i canali ufficiali del club della Comunità di Madrid, sono saliti addirittura a quota 28 i dipendenti attualmente positivi al Coronavirus, con un totale di ben 12 nuovi casi nelle ultime ore.

Quattro dei nuovi casi sono a Madrid e non hanno avuto contatti dalla partita contro Elche del 17 luglio. Gli altri otto nuovi casi erano risultati negativi sabato 18 e, dopo otto giorni e nonostante siano stati isolati nelle loro stanze negli ultimi sei giorni, oggi i risultati sono stati positivi.

La società di Segunda División, indagata dalla Procura di La Coruña dopo aver viaggiato in Galizia con diversi contagiati (non dichiarati) per il match contro il Deportivo, ha comunicato anche