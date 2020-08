Il quotidiano francese L’Equipe riporta che il Mutua Madrid Open sta per essere cancellato dagli stessi organizzatori. Alla base di questa scelta sia la nuova ondata dell’epidemia di coronavirus sia il protocollo sanitario che limiterebbe notevolmente la partecipazione dei tennisti impegnati negli US Open.

Pare che non ci siano più dubbi sulla cancellazione del torneo, riprogrammato dal 13 al 20 settembre, a meno che non ci sia un’inversione di tendenza improbabile durante l’ultimo briefing tra gli organizzatori ad inizio settimana. Sembra che la riflessione sia cominciata ben prima della raccomandazione emessa dalla Comunità di Madrid alla fine della settimana scorsa. Il viceministro della sanità pubblica Antonio Zapatero ha rivelato che gli organizzatori del torneo hanno già preso la decisione di annullarlo, prima della presa di posizione ufficiale delle autorità.

Il torneo di Madrid è posizionato subito dopo gli US Open e lo svolgimento sarebbe impossibile in base alle attuali condizioni di viaggio e al protocollo sanitario per tutti i giocatori presenti a New York la seconda settimana. Il rischio di una partecipazione molto ridotta sarebbe un’altra ragione per la cancellazione del torneo. Tuttavia, se gli US Open dovessero essere cancellati, Madrid potrebbe tornare ad ospitare il torneo.