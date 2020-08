De Laurentiis pronto ad intervenire con Friedkin per trattare acquisto di Under e Veretout

Sulla Gazzetta. Dei due calciatori giallorossi il presidente ha discusso ieri a Capri con Gattuso, durante un vertice di mercato

Nel vertice di mercato tenuto ieri a Capri, De Laurentiis e Gattuso hanno discusso della necessità di vendere prima di acquistare, ma anche di Under e Veretout, obiettivi graditi al Napoli. La Gazzetta dello Sport scrive che non è escluso che sia lo stesso presidente a intervenire in maniera diretta con Friedkin per definire la trattativa.

“De Laurentiis e Gattuso hanno discusso anche di Under e Veretout. Non è escluso che il presidente intervenga direttamente con la nuova proprietà della Roma per trattarne l’acquisto”.