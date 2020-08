Gazzetta: il Napoli vuole Under e alzerà l’offerta di 20 milioni

Giuntoli ha deciso di attendere che la Roma abbia risolto i suoi problemi interni per riprendere la discussione sul calciatore che è ritenuto l’erede di Callejon

Il Napoli non ha intenzione di cedere su Under. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Giuntoli è pronto ad aspettare che la Roma sistemi le sue questioni interne per riprendere la trattativa da dove si era fermata lo scorso luglio. La prima offerta del Napoli di 20 milioni è già stata rimandata al mittente, ma ci sono i margini per riprendere la discussione, soprattutto perché in casa azzurra hanno individuato in Under il sostituto perfetto per Callejon

La scelta di puntare su Under è stata condivisa da Rino Gattuso che ne apprezza il dinamismo e la capacità di saltare l’uomo e, dunque, la possibilità di poter creare la superiorità numerica, soprattutto nelle ripartenze.

Il Napoli potrebbe rivedere di qualche milione la sua offerta e continua a sperare di poter inserire nell’affare anche Veretout, nonostante il suo procuratore abbia già fatto sapere che non si muoverà dalla Roma