Crosetti: “Sarri non allenerà la Juve l’anno prossimo, non sono dilettanti…”

L’editorialista di Repubblica su Twitter: “Caro Maurice hanno già deciso proprio perché non sono dei dilettanti…”

“Credo che Maurizio Sarri non sarà l’allenatore della Juventus nella prossima stagione. Hanno già deciso proprio perché non sono dei dilettanti”.

Così su Twitter Maurizio Crosetti risponde a distanza alla piccata dichiarazione del tecnico della Juventus che nella conferenza stampa pre-Champions aveva detto: “Alla Juve non sono dilettanti. Se sarò qui o meno l’anno prossimo lo hanno già deciso. Non c’è bisogno di aspettare la partita col Lione. Non ragionano come tifosi”.

L’editorialista di Repubblica si dice quasi sicuro: ormai scelta è fatta, indipendentemente dal risultato del match di Champions.

Credo che Maurizio Sarri non sarà l’allenatore della Juventus nella prossima stagione. Comunque. — maurizio crosetti (@m_crosetti) August 7, 2020

Hanno già deciso proprio perché non sono dei dilettanti, caro Maurice — maurizio crosetti (@m_crosetti) August 7, 2020