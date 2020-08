Sarri: «Pensare che la mia permanenza dipenda da domani significa dare dei dilettanti alla nostra dirigenza»

È vigilia di Champions per la Juventus di Maurizio Sarri che domani affronterà il Lione per proseguire il suo cammino con i quarti. Il tecnico ha parlato della sfida in conferenza questo pomeriggio

Cosa ci vuole per passare il turno?

Higuain e Pjanic?

Lei in autunno ha chiesto alla squadra leggerezza, lo chiederà ancora?

Ha parlato con Ronaldo?

Dybala?

Giocherà Cuadrado?

Come sarà la partita senza pubblico?

Ha pensato che sarà la sua ultima partita alla Juve?

Favorito il Lione per il vantaggio dell’andata?

Sul percorso in Champions

Stupito da questo pessimismo?

“Sono agnostico, non lo so. Non leggo e non guardo nulla, mi riguarda poco. Noi siamo contenti per aver vinto il campionato più difficile della storia della Serie A per tutto quello che è successo in questa stagione. A volte tutto questo viene attutito dall’abitudine a vincere, a mio avviso non dovrebbe essere così”.