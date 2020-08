Briatore, è polemica sul ricovero: ha pagato per non essere portato nel reparto Covid?

L’imprenditore si trova in una stanza della sede centrale dell’ospedale, nell’area in cui fu ricoverato anche Bertolaso. Il nosocomio non smentisce, ma assicura che la stanza è adeguatamente isolata

Ieri è arrivata la notizia: Flavio Briatore è positivo al Covid. Domenica sera è stato ricoverato al San Raffaele di Milano per un check-up. Aveva qualche linea di febbre ed era spossato: i sintomi tipici della polmonite. Così è stato sottoposto a tampone e l’esito è quello che ormai si conosce.

I medici ieri hanno fatto sapere che non si trova in terapia intensiva e che le sue condizioni sono stabili e

buone. Ma è scoppiata la polemica sul ricovero.

Secondo l’Espresso, Briatore non è stato ricoverato nel polo riservato ai pazienti Covid, ma nella sede centrale dell’ospedale, in una stanza a pagamento. Dalla direzione sanitaria fanno sapere che è una stanza adeguatamente isolata e che quindi la permanenza dell’imprenditore non apre a pericolo di ulteriore contagio. Ma ovviamente la polemica è scoppiata.

Il consigliere regionale di Azione, Niccolò Carretta, ha annunciato un’interrogazione per chiedere

al Pirellone di fare chiarezza. Smentite vere e proprie alla notizia non ci sono state, è stato solo fatto trapelare che Briatore sarebbe ricoverato in un’area che aveva già ospitato Guido Bertolaso quando risultò positivo al virus, qualche mese fa.