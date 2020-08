Billionaire, sono più di 3mila i clienti transitati per il focolaio. Potrebbero aver portato il virus ovunque

Su Repubblica. Il locale ha la lista delle prenotazioni, ma molti hanno declinato generalità false e non tutte le presenze sono state registrate. Occorrerà cercare tutti i clienti per chiedere loro di sottoporsi a tampone

Il Billionaire, locale di punta della Costa Smeralda, è diventato un focolaio di Covid. Il 17 agosto è stato chiuso. Troppi i clienti contagiati. Ieri in ospedale è finito anche il patron, Flavio Briatore.

I 150 dipendenti della struttura sono stati sottoposti a tampone e 59 sono risultati positivi. Ora il problema, scrive Repubblica, sono i clienti. In quanti sono passati dal locale nei primi dodici giorni di agosto, cruciali per l’infezione?

Spetterà agli uffici di igiene pubblica della provincia di Sassari contattarli tutti per chiedere loro

di sottoporsi a tampone o a quarantena cautelativa. Da una prima stima sarebbero 3120 in tutto, scrive il quotidiano, potrebbero aver portato il virus ovunque.

“La direzione del locale ha le liste delle prenotazioni dei tavoli, perché le norme prevedono la registrazione con moduli prestampati, però si è scoperto che molti dei numeri di telefono lasciati risultano fasulli o di persone che non sono mai state in Sardegna. E non tutti i clienti sono compresi nel monitoraggio: oltre ai tavoli, infatti, durante le serate ci sono stati ingressi per il Club (i cosiddetti ingressi walk-in) sfuggiti alla registrazione. Difficile, dunque, dare cifre precise, ma una stima si può fare: secondo la direzione, prima del pienone di Ferragosto la media era di 260 coperti nei due ristoranti interni, quindi parliamo di almeno 3.120 clienti da contattare a stretto giro. Persone che, rientrate dalle vacanze, possono essere ovunque. E ovunque possono aver portato il Covid“.