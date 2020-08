Assistente retrocesso in seconda divisione: “Solo perché sono amico dei calciatori”

Cesar Noval a Cadena Ser: “Bisogna normalizzare i rapporti, avere amicizie nel calcio è meraviglioso e non è qualcosa che dovrebbe essere tenuto nascosto”

L’assistente Cesar Noval ha ricevuto lunedì la notifica della sua retrocessione dalla prima alla seconda divisione in Spagna. Intervistato durante El Larguero, programma di Cadena Ser, Noval ha sostenuto che non si tratta di un provvedimento di carattere tecnico.

Non hanno motivato la decisione. Spesso appaio in tv o sui giornali perché ho fatto carriera come chirurgo plastico. A questo si aggiunge la mia amicizia con alcuni giocatori della Liga, che da tempo faceva discutere negli ambienti arbitrali. In questa professione non si possono avere amici nel calcio. Bisogna normalizzare i rapporti tra le varie componenti: nascono amicizie e dovrebbe essere qualcosa di meraviglioso, non qualcosa da tenere nascosto.

Il mese scorso è stata pubblicata in rete una sua foto insieme ad alcuni giocatori (Parejo, Soldado) ed ex giocatori (Angulo, Del Horno) in barca.

La mia prima reazione sarebbe quella di mollare, perché non sono in un contesto in cui sono a mio agio. Ma non è ancora il momento di prendere una decisione.