Assessore Sanità Abruzzo: “Siamo in attesa dei risultati dei tamponi. Iter ritiro resta intatto”

L’assessore alla Sanità della Regione Abruzzo, Nicoletta Verì, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte. Ha parlato dei casi di Covid registratisi a Castel di Sangro, dove il Napoli è in ritiro.

“Siamo in attesa dei risultati dei tamponi che abbiamo fatto somministrare in queste ore, sono 7, in maniera molto capillare, coinvolgendo maggiormente tutta la cittadinanza. Lo facciamo a livello cautelativo, mettendo in isolamento le persone che hanno avuto contatti diretti. Nel caso specifico, la conduttrice tv ha avuto contatti con altri cronisti, siamo in attesa. Tengo a precisare che nessuno dei giornalisti ha manifestato sintomi che facevano pensare al COVID-19 così come la signora, che era asintomatica. Sembra che le persone in isolamento non abbiano partecipato a eventi”.